Chong Qing Changan Automobile Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Chongqing Changan Automobile hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 53,07 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt das Unternehmen damit 45,87 Prozent über dem Durchschnitt von 7,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automobile" beträgt 12,5 Prozent, und Chongqing Changan Automobile liegt aktuell 40,56 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende hat Chongqing Changan Automobile derzeit eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,5 Prozent liegt. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt von 0,07 Prozent wird die Aktie jedoch neutral bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger über das Unternehmen in etwa dem üblichen Maß diskutiert haben, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chongqing Changan Automobile-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Chongqing Changan Automobile eher neutral diskutiert, wobei an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf rot stand und positve Diskussionen nicht aufgezeichnet wurden. Größtenteils waren die Anleger an insgesamt zehn Tagen neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen, was zu der heute "Schlecht"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Chongqing Changan Automobile auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.