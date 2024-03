Chong Qing Changan Automobile Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Chongqing Changan Automobile hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,6 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,6 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 14,38 Prozent, was 26,39 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der "Automobile"-Branche beträgt -9,35 Prozent, während Chongqing Changan Automobile aktuell 23,73 Prozent über diesem Wert liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Chongqing Changan Automobile unterhalten. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, konkret 4 "Gut"-Signale im Vergleich zu 2 "Schlecht"-Signalen, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch über einen längeren Zeitraum zeigt sich Chongqing Changan Automobile durch eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmungsrate. Daher wird die Aktie in diesem Punkt ebenfalls mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich damit für Chongqing Changan Automobile in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung eine Gesamteinstufung als "Gut".