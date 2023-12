Chong Kin Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI für die Chong Kin liegt bei 50, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen, und auch hier liegt der RSI für die Chong Kin bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, die ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Chong Kin von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der diskutierten Themen rund um die Chong Kin war neutral, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor hat die Chong Kin im letzten Jahr eine Rendite von -4,35 Prozent erzielt, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bauwesen beträgt -2,69 Prozent, und die Chong Kin liegt aktuell 1,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Was die Dividenden angeht, schüttet die Chong Kin derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Der Unterschied beträgt 6,28 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,28 %), was zu der Einstufung "Schlecht" für die Dividendenpolitik der Aktie führt.