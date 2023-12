Chong Kin Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Aktienkurs von Chong Kin verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,35 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Industrie-Aktien (-4,48 Prozent) 0,13 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Allerdings liegt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Bauwesen-Branche bei -4,09 Prozent, was bedeutet, dass Chong Kin aktuell 0,26 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Chong Kin derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -6,33 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauwesen-Branche bedeutet. Daher erhält Chong Kin für seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 50 für Chong Kin, was bedeutet, dass die Börse 50,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Chong Kin zahlt. Dies ist 7 Prozent mehr als der Durchschnittswert in der Branche. In der Bauwesen-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 47. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Chong Kin geben Aufschluss über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Chong Kin in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".