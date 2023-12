Chong Kin Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Derzeit schüttet Chong Kin niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, was einer Differenz von 6,28 Prozentpunkten entspricht (0 % gegenüber 6,28 %). Aufgrund dieser großen Diskrepanz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Der RSI für Chong Kin liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch für den RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Chong Kin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,66 HKD. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 0,66 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine geringe Abweichung vom letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 32,52 ist Chong Kin deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt im Bauwesen, dessen KGV bei 50,74 liegt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.