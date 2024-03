Chong Kin Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die Aktien von Chong Kin haben in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit bei 0 liegt, was eine Differenz von -6,35 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Chong Kin jedoch im Vergleich zur Industriebranche eine Rendite von -4,35 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Bauwesen-Branche liegt die Rendite von Chong Kin mit 3,84 Prozent deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chong Kin-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chong Kin mit einem Wert von 50,79 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 45,96, was auf eine Überbewertung hinweist.

Insgesamt erhält die Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für Chong Kin, wobei die Dividendenpolitik negativ beurteilt wird, die Aktienkursentwicklung jedoch positiv ist. Der RSI deutet auf eine neutrale Position hin, während das KGV auf eine Überbewertung hindeutet.