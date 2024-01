Chong Kin Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Chong Kin wird in verschiedenen Kategorien bewertet. Im Vergleich zur Industrie liegt die Rendite von Chong Kin über dem Durchschnitt bei -4,35 Prozent. In der Bauwesen-Branche liegt die Rendite bei -5,26 Prozent, wobei Chong Kin mit 0,91 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Chong Kin mit einem aktuellen Wert von 50,79 über dem Branchendurchschnitt von 47,25. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine schlechte Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 50, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs von Chong Kin auf 200-tägiger Basis und 50-tägiger Basis nahe dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Insgesamt erhält Chong Kin in allen Kategorien eine neutrale Bewertung.