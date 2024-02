Chong Fai Jewellery Holdings Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die technische Analyse der Chong Fai Jewellery-Aktie zeigt eine negative Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,04 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,028 HKD liegt, was einer Abweichung von -30 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,03 HKD über dem letzten Schlusskurs von 0,028 HKD. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie ist neutral, da weder überkauft noch überverkauft. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 33, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 58,33 liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI.

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktie zeigen ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität im Internet weisen auf mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigt. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich für die Chong Fai Jewellery-Aktie eine negative technische Bewertung, während die Einschätzungen für den RSI, die Stimmung und die Anleger insgesamt neutral bis positiv ausfallen.