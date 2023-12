Chong Fai Jewellery Holdings Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI von Chong Fai Jewellery liegt bei 33,33, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 68,97, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien herrscht eine neutrale Stimmung unter den Anlegern, wie in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zu sehen ist. In dieser Zeit standen weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Chong Fai Jewellery bei 0,028 HKD liegt, was einen Abstand von -30 Prozent zum GD200 (0,04 HKD) bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,03 HKD, was einen Abstand von -6,67 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Chong Fai Jewellery festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für Chong Fai Jewellery basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.