Chong Fai Jewellery Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Chong Fai Jewellery wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Chong Fai Jewellery weder überkauft noch überverkauft ist. Ähnlich verhält es sich beim 25-Tage-RSI, der bei 48,89 liegt. Insgesamt erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Chong Fai Jewellery eingestellt waren, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Daher erhält Chong Fai Jewellery eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, was dazu führt, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird die Chong Fai Jewellery-Aktie aufgrund der technischen Analyse und des gleitenden Durchschnittskurses ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da sie sowohl auf Basis des GD200 als auch des GD50 eine Abweichung von -3,33 Prozent aufweist.

Somit erhält Chong Fai Jewellery durchweg ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Analysebereichen.