Choiceone Services Aktie: Das hat Gewicht!

Die technische Analyse der Choiceone Services zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,38 USD, wobei der aktuelle Aktienkurs von 25,4 USD um +4,18 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 26,75 USD, was einer Abweichung von -5,05 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht"-Wert eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung als "Neutral".

Die Analysten bewerten die Choiceone Services-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (24 USD) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -5,51 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Choiceone Services eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt Choiceone Services mit einer Ausschüttung von 4,04 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,33 %) niedriger. Die Differenz beträgt 134,28 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Choiceone Services-Aktie war in den vergangenen Tagen neutral. Positive Themen dominierten an zwei Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.