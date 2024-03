Choice Hotels Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI von Choice Hotels liegt bei 23,89, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 54,69 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Einschätzung von "Gut".

In den letzten zwölf Monaten erhielt Choice Hotels insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 128,83 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 7,39 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Choice Hotels liegt bei 16,37 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 48,35. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Choice Hotels mit einer Rendite von -10,89 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt die Rendite von Choice Hotels mit -6,37 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.