Choice Hotels Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Der Aktienkursvergleich von Choice Hotels zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,51 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" im Durchschnitt um -3,62 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -3,89 Prozent für Choice Hotels führt. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von 3,53 Prozent im letzten Jahr, wobei Choice Hotels um 11,04 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten haben die Aktie von Choice Hotels in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer Einstufung von 1 Gut, 3 Neutral und 3 Schlecht bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Choice Hotels. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 128,83 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 15,49 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf der Bewertung der Analysten.

Die Dividendenrendite von Choice Hotels beträgt 0,97 Prozent und liegt damit 1,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Choice Hotels eingestellt waren. Es gab insgesamt 11 positive und zwei negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Choice Hotels daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt erhält Choice Hotels von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.