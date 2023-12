Choice Hotels Aktie: Einfach unglaublich

Die Aktie von Choice Hotels wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Choice Hotels. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 128,83 USD, was einem Aufwärtspotential von 12,94 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Choice Hotels eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit in Bezug auf Choice Hotels gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen neutralen Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse wird die Choice Hotels derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 119,81 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 114,07 USD liegt, was einer Abweichung von -4,79 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 113,11 USD, was einer Abweichung von +0,85 Prozent entspricht. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 20,03 und liegt somit 60 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 50. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und daher erhält Choice Hotels auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.