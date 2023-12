Chofuisakusho Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Mastercard Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) der Chofu Seisakusho-Aktie liegt bei 56, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Dieser Wert basiert auf einer Betrachtung der Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI von 56, was weiterhin auf eine "Neutral"-Situation hinweist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien. Daher wird auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chofu Seisakusho-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2246,27 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2012 JPY deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein ähnlicher Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen besonders hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Insgesamt wird die Chofu Seisakusho-Aktie daher in den verschiedenen Kategorien mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.

