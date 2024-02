Chofuisakusho Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Generation Asia I Acquisition Ltd":

Die technische Analyse der Chofu Seisakusho-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2217,23 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 2077 JPY weicht somit um -6,32 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 2061,2 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher auf ähnlichem Niveau (+0,77 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis. Insgesamt erhält die Chofu Seisakusho-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Chofu Seisakusho gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Chofu Seisakusho zeigt an, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung bei Chofu Seisakusho in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt steht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Chofu Seisakusho-Aktie.