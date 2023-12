Chofuisakusho Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Chofu Seisakusho liegt der RSI7 aktuell bei 89,66 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen weniger starke Schwankungen und weist darauf hin, dass Chofu Seisakusho weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bezüglich des Sentiments und Buzz im Netz ergibt sich ein neutrales Bild für Chofu Seisakusho. Die Diskussionsintensität ist normal, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die aktuelle Distanz des Aktienkurses von Chofu Seisakusho zum gleitenden Durchschnittskurs (GD200) beträgt -11,29 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Hingegen weist der GD50 eine Distanz von -4,24 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Chofu Seisakusho diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine herausragenden positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält Chofu Seisakusho insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.