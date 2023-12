Chofuisakusho Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher bewertet die Redaktion die Aktie von Chofu Seisakusho als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI für Chofu Seisakusho liegt bei 57,8 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 63,78 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2250,97 JPY für die Chofu Seisakusho-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 2018 JPY, was einem Unterschied von -10,35 Prozent entspricht. Folglich erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (2091,58 JPY) weist ebenfalls mit einem Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,52 Prozent) auf eine "Neutral"-Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussionsstärke wurden registriert. Daher wird Chofu Seisakusho in diesem Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend erhält Chofu Seisakusho sowohl im Anleger-Sentiment als auch in der technischen Analyse eine Gesamtbewertung von "Neutral".