Chocoladefabriken Lindt, Spruengli im Check!

In den letzten zwei Wochen wurde Chocoladefabriken Lindt & Spruengli von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 37, was bedeutet, dass die Börse 37,88 Euro für jeden Euro Gewinn von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zahlt. Dies ist 52 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 24 und führt dazu, dass der Titel als überbewertet eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 7,11 Prozent erzielt, was 11,08 Prozent unter dem Durchschnitt (18,19 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Nahrungsmittel" beträgt 1,49 Prozent, und Chocoladefabriken Lindt & Spruengli liegt aktuell 5,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 105927 CHF, während der Kurs der Aktie (111000 CHF) um +4,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt mit 107880 CHF um +2,89 Prozent über dem Durchschnitt. Daher entspricht die Aktie insgesamt dem Rating "Neutral".