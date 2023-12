Chocoladefabriken Lindt, Spruengli Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Der Aktienkurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 10,89 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt die Rendite jedoch 12,88 Prozent unter dem Durchschnitt von 23,76 Prozent. Im Bereich Nahrungsmittel beträgt die mittlere jährliche Rendite 2,95 Prozent, wobei Chocoladefabriken Lindt & Spruengli aktuell 7,94 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund dieser Konstellation als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli von 102000 CHF eine -3,58 Prozent Entfernung vom GD200 (105785,5 CHF) auf, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 104396 CHF, was zu einem Abstand von -2,3 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Neutral"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Chocoladefabriken Lindt & Spruengli mit einer Dividende von 1,37 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,55 %) um 2,19 Prozentpunkte niedriger. Dies führt zu der Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".