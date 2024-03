Chocoladefabriken Lindt, Spruengli Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Diskussionen über Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli auf sozialen Medienplattformen spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen insgesamt positive Meinungen und Kommentare. Zusätzlich wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert diskutiert. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 77, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 55,75, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli.

Die Technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 105694 CHF liegt, während der aktuelle Kurs bei 108400 CHF liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 109676 CHF, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli mit 6,52 Prozent mehr als 1 Prozent unter dem Durchschnitt. Im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche liegt die Aktie mit 5,92 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.