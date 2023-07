Chocoladefabriken Lindt, Spruengli Aktie: Ruhe bewahren!

Für die Aktie Chocoladefabriken Lindt & Spruengli stehen per 05.07.2023, 14:42 Uhr 109933.33 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli zählt zum Segment "Verpackte Lebensmittel und Fleisch".

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Chocoladefabriken Lindt & Spruengli für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Chocoladefabriken Lindt & Spruengli für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Chocoladefabriken Lindt & Spruengli insgesamt ein "Hold"-Wert.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Chocoladefabriken Lindt & Spruengli ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 39,47, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,12, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Chocoladefabriken Lindt & Spruengli liegt mit einer Dividendenrendite von 1,18 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Nahrungsmittel"-Branche hat einen Wert von 3,53, wodurch sich eine Differenz von -2,34 Prozent zur Chocoladefabriken Lindt & Spruengli-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.