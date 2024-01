Chocoladefabriken Lindt, Spruengli Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 105780 CHF liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 103000 CHF weicht somit um -2,63 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (105016 CHF) weist mit einer Abweichung von -1,92 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,88 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 25,18 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Langzeitkommunikation im Netz eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 7,11 Prozent, was eine Outperformance von +4,63 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite jedoch 16,07 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.