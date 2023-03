Chloris Geospatial schließt Seed-Finanzierungsrunde mit AXA IM Alts und Orbia Ventures als neuen Investoren ab

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

Boston, 2. März 2023 (ots/PRNewswire) -Chloris Geospatial, ein Technologieunternehmen, das Naturkapital aus dem Weltraum misst, schließt eine Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung von AXA IM Alts und Orbia Ventures ab, mit Beteiligung der bestehenden Investoren At One Ventures und Counteract.Unternehmen stehen vor der Herausforderung, naturbasierte Lösungen mit zunehmender Geschwindigkeit, Skalierung und Integrität zu übernehmen, um Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen. Chloris entwickelte Technologien, die Satellitendaten nutzt, um die CO2-Dynamik der Wälder zuverlässig zu bewerten, einschließlich Waldwachstum und -abbau.Marco Albani, CEO von Chloris Geospatial, kommentierte: „Wir freuen uns, AXA IM Alts und Orbia als neue Investoren willkommen zu heißen. Der Markt benötigt robuste und zuverlässige Naturkapitaleinblicke, um naturbasierte Lösungen mit hoher Integrität einzusetzen. Wir werden die neuen Mittel nutzen, um die Sensorfusionstechnologie voranzutreiben und unsere Kunden mit weltweit einheitlichen Schätzungen für den Zeitraum 2000-2022 auszustatten. Dies stimmt mit den Rahmenbedingungen für die Berichterstattung über Nachhaltigkeit des Unternehmens überein und ermöglicht es uns, die Auswirkungen von Waldprojekten auf den freiwilligen CO2-Märkten zu bewerten. Die Finanzierung wird auch die räumliche Abdeckung erweitern und den Kundendienst ausweiten."Jonathan Dean, Head of Impact Investing bei AXA IM Alts, kommentierte: „AXA IM Alts hat sich dazu verpflichtet, in Unternehmen und Projekte zu investieren, um die natürlichen Ökosysteme unseres Planeten zu erhalten und das Klimarisiko anzugehen. Die innovativen Lösungen von Chloris werden die Glaubwürdigkeit von Naturkapitalprojekten und damit verbundenen Forderungen an Ökosystemdienstleistungen erhöhen und die notwendige Sicherheit bieten, um kontinuierliche Investitionen in Naturkapital zu unterstützen. Dies entspricht unserem Bestreben, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die zum globalen Schutz, zur Wiederherstellung und zu einem nachhaltigen Management von Naturkapital weltweit beitragen".Shai Albaranes, VP Innovation und Ventures bei Orbia, kommentierte: „Wir freuen uns, Teil dieser Finanzierungsrunde für Chloris Geospatial zu sein. Climatech ist ein wichtiger Schwerpunktbereich für Orbia Ventures. Diese Investition ist Teil einer breiteren Strategie, unser Engagement für die Förderung des Lebens auf der ganzen Welt durch die Entwicklung und Investition in Produkte und Dienstleistungen umzusetzen, die Auswirkungen des Klimawandels mildern und uns unserem Ziel näherbringen, CO2-neutral zu sein und gleichzeitig die Dekarbonisierung des Planeten zu unterstützen".Informationen zu Chloris GeospatialChloris Geospatial ist ein Anbieter wissenschaftlich basierter Holzkohlenstoff-Erkenntnisse, die mit ErdbeobachtungsdatenMaschinelles Lernen erstellt wurden. Der Chloris Platform ermöglicht naturbasierte Lösungen mit hoher Integrität für den Klimawandel. Weitere Informationen finden Sie auf www.chloris.earth.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/chloris-geospatial-schlieWt-seed-finanzierungsrunde-mit-axa-im-alts-und-orbia-ventures-als-neuen-investoren-ab-301761597.htmlPressekontakt:Florian Reber,Head of Partnerships,Chloris Geospatial,florian@chloris.earthOriginal-Content von: Chloris Geospatial, übermittelt durch news aktuell