Chiyoda Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Chiyoda-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 845 JPY 2,24 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -3,4 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse von Stimmung und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Chiyoda in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Chiyoda gezeigt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert des RSI für Chiyoda liegt bei 30,77, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 39, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Chiyoda in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass in den Diskussionen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.