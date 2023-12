ChiyodaADR Aktie: Was kann da noch kommen?

Die Anleger von Chiyoda scheinen in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt zu sein, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt drei positive und ein negatives Handelstage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Chiyoda daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chiyoda-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 53, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI mit einem Wert von 52,38, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Chiyoda also eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Chiyoda mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2.92%. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Chiyoda wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristigen "Neutral"-Stimmungsbild führt.