ChiyodaADR Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) der Chiyoda zeigt aktuell einen Stand von 42,11 und wird daher als neutral eingestuft, da er weder überkauft noch überverkauft ist. Dieser Wert basiert auf den Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen. Eine Erweiterung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage ergibt einen RSI von 65, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Somit wird für diese Kategorie insgesamt die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Chiyoda derzeit bei 363,64 JPY liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 341 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -6,23 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 347,22 JPY, was zu einem Abstand von -1,79 Prozent führt und somit als neutral eingestuft wird. Die Gesamtbewertung für diese Kategorie lautet daher "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Chiyoda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,09 Prozent erzielt. Dies steht im starken Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 28,91 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, was zu einer Underperformance von -38 Prozent führt. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 24,47 Prozent, worunter Chiyoda um 33,56 Prozent zurückblieb. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Abschließend betrachtet, zeigt sich bei einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,92 % im Bauwesen-Sektor eine deutliche Unterperformance, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.