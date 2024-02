ChiyodaADR Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Chiyoda schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bauwesen. Die Differenz beträgt 2,77 Prozentpunkte, was einer Rendite von 0 % im Vergleich zu 2,77 % entspricht. Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie das Rating "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt Chiyoda bei einer Rendite von -9,65 Prozent um mehr als 38 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 34,28 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Chiyoda mit 43,93 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten vier Wochen konnte bei Chiyoda eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien beobachtet werden, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz ging jedoch leicht zurück, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Chiyoda im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht, insbesondere zu den positiven Themen rund um Chiyoda. Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung "Gut".