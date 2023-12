ChiyodaADR Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Chiyoda-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs aktuell bei 367,89 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 341 JPY liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,31 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 liegt bei 352,2 JPY, was einen Abstand von -3,18 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauwesen-Branche hat Chiyoda in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 26,61 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -33,41 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 22,15 Prozent hatte, liegt Chiyoda mit einer Unterperformance von 28,94 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Chiyoda mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Bauwesen (2,92 %). Dieser Unterschied von 2,92 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Chiyoda liegt der RSI7 bei 53,85 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Auch der RSI25 von 53,49 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Chiyoda-Wertpapier ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.