Chipotle Mexican Grill: Prognose für Q3 Umsatz und Gewinn - Wie reagieren Anleger?

In einem Monat steht die Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 3. Quartal des in Newport Beach, USA ansässigen Unternehmens Chipotle Mexican Grill an. Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können Anleger rechnen? Und wie hat sich die Aktie von Chipotle Mexican Grill im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 29 Tage bleiben bis zum Ende des Börsentages, an dem Chipotle Mexican Grill seine neuen Quartalszahlen vorstellen wird. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 49,87 Mrd. EUR. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Analystenhäuser davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigen wird. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz von Chipotle Mexican Grill noch 2,09 Mrd. EUR, während nun ein Sprung um...