Chipotle Mexican Grill: Neues Allzeithoch erreicht, Prognose und Quartalszahlen erwartet

Am 11. Juni 2023 erreichte der Aktienkurs ein neues Allzeithoch von 1,86 Tsd. EUR. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrekturphase und hat in den letzten Wochen an Wert verloren.

Die nächste Unterstützung liegt bei rund 1,72 Tsd. EUR, wo sich auch das bisherige Jahreshoch befindet. Sollte diese Marke halten, könnte sich die Aktie wieder erholen und Kursgewinne verzeichnen.

Mittelfristig könnten sich jedoch weitere Abwärtsbewegungen ergeben, da die Aktie überkauft ist und eine Korrektur notwendig sein könnte.

Fazit:

Die Quartalszahlen von Chipotle Mexican Grill werden mit Spannung erwartet. Analysten prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes und Gewinns im Vergleich zum Vorquartal und zum Vorjahr. Aktionäre können aufgrund dieser Schätzungen positive Reaktionen am Aktienkurs erwarten.

Langfristig sind die Analysten...