Chipotle Mexican Grill: Erwartete Quartalszahlen versprechen starkes Umsatzwachstum und Gewinnsteigerung

In knapp vier Monaten, genauer gesagt in 108 Tagen, wird das US-amerikanische Unternehmen Chipotle Mexican Grill seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekanntgeben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Aktie von Chipotle Mexican Grill im vergangenen Jahr entwickelt?

Es bleibt noch etwas Zeit bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen des Unternehmens Chipotle Mexican Grill, das aktuell eine Marktkapitalisierung von 48,07 Mrd. EUR hat. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Denn laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem starken Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Chipotle Mexican Grill einen Umsatz von 2,07 Mrd. EUR, und es wird erwartet, dass dieser im aktuellen Quartal um beeindruckende +102,51 Prozent auf 4,19 Mrd. EUR steigen wird. Auch der Gewinn soll deutlich ansteigen und voraussichtlich um +117,46 Prozent auf 461,08 Mio. EUR klettern.

Für das Gesamtjahr liegen die Prognosen der Analysten ebenfalls im positiven Bereich: Der Umsatz soll um +102,51 Prozent steigen und der Gewinn um +117,46 Prozent auf insgesamt 1,83 Mrd. EUR wachsen.Beim Gewinn pro Aktie wird ein Rückgang erwartet und zwar von 8409 Millionen Euro Vorjahr zu erreichen.Der Gewinn pro Aktie wird auf 32067 Euro zum Jahresende liegen.

Ein Blick auf die letzten 30 Tage zeigt, dass Aktionäre in Teilen skeptisch sind und die Quartalszahlen nicht vorwegnehmen. Der Kurs der Chipotle Mexican Grill-Aktie hat sich nämlich in diesem Zeitraum um -4,04 Prozent verändert.

Wie schätzen Analysten und Charttechnik die Situation bei Chipotle Mexican Grill ein?

Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs innerhalb der nächsten zwölf Monate bei 2.060 EUR liegt, was einen Gewinn von +18,08 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeuten würde. Investoren, die jetzt noch einsteigen möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von +18,08 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Die Charttechnik zeigt derweil einen stark negativen Kurstrend bei Chipotle Mexican Grill. Der gleitende Durchschnitt über 50 Tage bietet keine Unterstützung für den Kursverlauf.

