Chipotle Mexican Grill Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chipotle Mexican Grill liegt bei 51, was über dem Branchendurchschnitt von 48,83 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" überbewertet ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Von den 25 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Chipotle Mexican Grill-Aktie sind 19 als "Gut", 6 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft worden. Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Gut". Die Kursziele der Analysten ergeben einen Durchschnitt von 2153,16 USD, was 5,21 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 2271,47 USD liegt, wodurch die Empfehlung als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Chipotle Mexican Grill von den Analysten also ein "Neutral"-Rating.

In den letzten 12 Monaten erzielte Chipotle Mexican Grill eine Performance von 52,99 Prozent, verglichen mit einem durchschnittlichen Rückgang von -1,37 Prozent bei ähnlichen Unternehmen in der Branche. Dies bedeutet eine Outperformance von +54,35 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite mit -4,62 Prozent unter der von Chipotle Mexican Grill, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ein negatives Ergebnis von -2,83 Prozent darstellt. Daher erhält Chipotle Mexican Grill von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.