Chipotle Mexican Grill Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Chipotle Mexican Grill wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, mit 19 Kaufempfehlungen, 6 neutralen Bewertungen und keiner negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 2153,16 USD, was einer prognostizierten Kursentwicklung von -3,6 Prozent entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit 3,34 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen kurzfristigen Einschätzung führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da sie sich um 12,4 Prozent über dem GD200 befindet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Zyklische Konsumgüter" hat die Chipotle Mexican Grill eine Rendite von 52,99 Prozent erzielt, was 42 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" hat die Aktie mit einer Rendite von 16,84 Prozent deutlich besser abgeschnitten, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chipotle Mexican Grill liegt bei 80,36, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen eine neutrale Situation mit einem Wert von 47. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie daher negativ bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamteinschätzung aufgrund der Bewertungen der Analysten und der positiven Entwicklung im Vergleich zur Branche, trotz der negativen Bewertung des RSI.