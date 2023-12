Chipotle Mexican Grill Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Dividendenrendite der Aktie von Chipotle Mexican Grill liegt derzeit bei 0 %, was 2,8 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Hotels, Restaurants und Freizeit bedeutet. Dies wirft ein schlechtes Licht auf die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Chipotle Mexican Grill-Aktie insgesamt 25 Analystenbewertungen, wovon 19 als "gut", 6 als "neutral" und keine als "schlecht" bewertet wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven Rating für die Aktie. Es gibt derzeit keine neuen Analystenupdates zu Chipotle Mexican Grill, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2153,16 USD, was ein Abwärtspotential von -7,47 Prozent darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral" Empfehlung für diesen Punkt der Analyse.

Der Aktienkurs von Chipotle Mexican Grill hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 52,99 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 0,21 Prozent gestiegen sind. Dies stellt eine deutliche Outperformance von +52,77 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat Chipotle Mexican Grill mit einer Rendite von 56,77 Prozent überdurchschnittlich abgeschnitten, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um die Überkauft- oder Überverkauft-Situation eines Titels zu bewerten. Der RSI für Chipotle Mexican Grill liegt sowohl auf 7-Tage- (30,99 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (31,55 Punkte) im neutralen Bereich, was zu einem insgesamt neutralen Rating für diesen Abschnitt führt.