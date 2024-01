Chipotle Mexican Grill Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse von Chipotle Mexican Grill zeigt, dass sich die Aktie derzeit in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 1981,01 USD, während der letzte Schlusskurs bei 2286,96 USD liegt, was einer Abweichung von +15,44 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 2145,56 USD liegt mit einer Abweichung von +6,59 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Im Branchenvergleich hat Chipotle Mexican Grill in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +50,47 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Aktie um 52,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Diese Überperformance führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Chipotle Mexican Grill insgesamt 25 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Kursprognose der Analysten deutet jedoch auf ein mögliches Abwärtspotenzial von -5,85 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich führt.

In Bezug auf die Dividende weist Chipotle Mexican Grill eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment aus heutiger Sicht.

