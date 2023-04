Chipotle Mexican Grill Aktie: Spannung für Anleger steigt!

Die technische Analyse bietet einen bedeutenden Indikator für die Chipotle Mexican Grill Inc. Aktie: den Relative Strength-Index (RSI), welcher die Preisentwicklung der Aktie in einem bestimmten Zeitraum auswertet. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Unternehmen als “überverkauft”, bei Werten von 70 bis 100 als “überkauft”. Der RSI beträgt derzeit bei Chipotle Mexican Grill Inc. 64.31, was eine neutrale Bewertung signalisiert. Für eine präzisere Einschätzung wird ein RSI25 (eine Berechnung basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen) genutzt, welcher momentan auf dem Niveau von 68.45 liegt und somit ebenfalls neutral eingestuft wird.

Keine Kaufempfehlung basierend auf der aktuellen Kursrendite

Chipotle Mexican Grill Inc. hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0 Prozent erzielt, was im Vergleich zur Branchenperformance...