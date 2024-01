Chipotle Mexican Grill Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Dividende von Chipotle Mexican Grill beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche ergibt sich eine Differenz von -2,76 Prozent. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chipotle Mexican Grill beträgt 51, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" durchschnittlich ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Chipotle Mexican Grill-Aktie liegt sowohl für die letzten 7 Tage (Wert: 34) als auch für die letzten 25 Tage (Wert: 45,01) im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerstimmung gegenüber Chipotle Mexican Grill war in den letzten Tagen neutral und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Jedoch haben die Optimierungsprogramme in dieser Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in Richtung Verkauf zeigte. Aufgrund der Häufung der Verkaufssignale erhält das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.