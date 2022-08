Chipotle Mexican Grill Aktie: Sensationelle Entwicklung

An der Heimatbörse New York notiert Chipotle Mexican Grill per 05.08.2022, 20:53 Uhr bei 1596.87 USD. Chipotle Mexican Grill zählt zum Segment "Restaurants".

Nach einem bewährten Schema haben wir Chipotle Mexican Grill auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 53,22 liegt Chipotle Mexican Grill unter dem Branchendurchschnitt (29 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 74,84 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 30 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Chipotle Mexican Grill-Aktie sind 24 Einstufungen "Buy", 6 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Chipotle Mexican Grill aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (10 Buy, 3 Hold, 0 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 1877,37 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (1584,33 USD) ausgehend um 18,5 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Chipotle Mexican Grill von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Chipotle Mexican Grill für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Daher erhält Chipotle Mexican Grill für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine negative Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Chipotle Mexican Grill insgesamt ein "Sell"-Wert.