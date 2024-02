Chipotle Mexican Grill Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, und es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Chipotle Mexican Grill gesprochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI für Chipotle Mexican Grill beträgt 31,22, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 22,84, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien. Bei Chipotle Mexican Grill wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Chipotle Mexican Grill insgesamt 23 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Die Analysten kommen im Schnitt zur gleichen Beurteilung, und die Kursprognose ergibt ein Abwärtspotenzial von -15,6 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Chipotle Mexican Grill eine "Neutral"-Bewertung.