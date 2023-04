Chipotle Mexican Grill Aktie: Achtung vor hohem KGV!

So funktioniert die Kursbewertung bei Aktien: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gibt an, wie teuer eine Aktie im Vergleich zum erwarteten Gewinn des Unternehmens ist. Bei Chipotle Mexican Grill liegt das KGV bei 52.37, was höher ist als der Branchendurchschnitt bei Restaurants mit einem KGV von 40.18. Das zeigt, dass das Unternehmen eher teurer bewertet wird als andere in der Branche und somit eine etwas niedrigere Rendite im Verhältnis zum Preis aufweist. Allerdings sollte man beachten, dass Wachstumsaktien generell ein höheres KGV haben können und es auch auf andere Kennzahlen ankommt, um eine Aktie umfassend zu bewerten.

Chipotle Mexican Grill schwächelt im Vergleich zum Markt

Die Aktie von Chipotle Mexican Grill erzielte im Vorjahr eine gleichbleibende Rendite von 0 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors...