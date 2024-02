Chipmos Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Parameter der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf zu betrachten. Für die Chipmos-Aktie liegt der aktuelle RSI-Wert bei 30,96, was als neutral eingestuft wird. Erweitert man die Betrachtung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 38. Insgesamt wird die Chipmos-Aktie daher auf Basis des RSI als neutral eingestuft.

Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) wird zur charttechnischen Bewertung herangezogen. Hier zeigt sich eine Abweichung von +13,44 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von +3,74 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Chipmos-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Auch das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden betrachtet. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung lassen auf ein positives langfristiges Stimmungsbild schließen. Entsprechend wird die Chipmos-Aktie sowohl hinsichtlich der Beitragsanzahl als auch der Stimmungsänderung positiv bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance der Chipmos-Aktie. Während ähnliche Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 3899,43 Prozent gestiegen sind, konnte Chipmos nur eine Performance von 25,4 Prozent erzielen. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors liegt die Aktie mit einer Rendite von 576,33 Prozent weit darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Chipmos-Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.