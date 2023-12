Chipmos Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Chipmos-Aktie weist eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung ihrer Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten erzielte Chipmos eine Performance von 30,33 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt nur um 6,08 Prozent stiegen. Dies zeigt eine Outperformance von +24,25 Prozent im Branchenvergleich für Chipmos. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor übertrifft die Aktie den Durchschnitt um 30,3 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine positive Bewertung.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Chipmos weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "neutralen" Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Stimmung rund um die Chipmos-Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Chipmos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".