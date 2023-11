Chiphersteller Vishay setzt auf Zukunft / Bau der neuen 300 mm Fabrik für Halbleiterproduktion in Norddeutschland im Zeitplan / Vorbereitung auf die Transformation im Automobilsektor

Itzehoe (ots) -Der weltweite Halbleiterkonzern Vishay setzt einen Meilenstein in der Automobilindustrie: Der Bau seiner hochmodernen Chipfabrik für Automotive-MOSFETs in Itzehoe geht in die nächste Phase. Die Expansion am norddeutschen Standort wird die Innovationskraft der Metropol-Region Hamburg stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft steigern. Die Produktion ist für Anfang 2026 geplant.Vor einem halben Jahr wurde der symbolische Spatenstich vollzogen, nun beginnt die entscheidende Phase des Hochbaus. Im kommenden Jahr wird der hochsensible Reinraum, samt technischer Gebäudeausrüstung, entstehen. Die Expansion verdoppelt die Produktionskapazität am Standort und ermöglicht, die Transformation zur Elektromobilität auf dem Automobilmarkt mitzugestalten.Höhere Produktivität und QualitätSeit mehr als zwei Jahrzehnten produziert Vishay in Itzehoe Mikrochips auf 200-mm-Wafern und hat in dieser Zeit umfangreiche Expertise auf diesem Gebiet entwickelt. Durch den Einsatz von 300-mm-Wafern in der neuen Fabrik wird das Unternehmen eine erhebliche Steigerung der Produktivität und Effizienz erzielen können. Dies ermöglicht Vishay, sich weiterhin erfolgreich im internationalen Markt für Leistungshalbleiter zu positionieren. "Die Expansion wurde notwendig, weil wir an unsere Produktionsgrenzen stießen und die Hochphase der Elektromobilität erst noch bevorsteht", so Geschäftsführer Leif Henningsen. Zugleich beabsichtigt das Unternehmen, die bereits mehrfach ausgezeichnete Qualität und Lieferzuverlässigkeit für Kunden aus dem Automobilbereich nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern kontinuierlich zu verbessern.Baustelle im ZeitplanDie Baustelle auf dem sechs Hektar großen Grundstück im Innovationsraum direkt neben der Bestandsfabrik liegt im Zeitplan. Die Bodenvorbereitungen begannen im April dieses Jahres: Mehr als 500 Bohrpfähle, mit insgesamt über 10 tausend Kubikmeter Beton und 800 Tonnen Stahl, wurden seitdem tief ins Erdreich gesetzt, um die Stabilität für die Produktion zu gewährleisten. Das Fundament ist gelegt, nun beginnt der Hochbau. Bis Ende 2024 wird die technische Ausgestaltung und der aufwändige Reinraum fertig sein. Anschließend folgt die Installation der über 60 hochmodernen Produktionsmaschinen, die zwischen einer und bis zu 25 Mio. Euro kosten. Mit der Inbetriebnahme der Maschinen im ersten Quartal 2025 werden bis zu 400 Experten beauftragt sein. Vishay Itzehoe legt Wert darauf, so oft wie möglich auf regionale Partner und Zulieferer bei der Zusammenarbeit zurückzugreifen.Mikrochips für die ZukunftDie steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Fahrerassistenzsystemen erfordert zunehmend mehr Halbleiterkomponenten. Mit der neuen, hochautomatisierten 300 mm Fabrik leistet Vishay einen Beitrag zur Unabhängigkeit Europas von anderen Teilen der Welt in der Halbleiterproduktion. "Unsere Produkte werden dazu beitragen, die Zukunft in den Bereichen Automobil und Industrie noch besser zu gestalten", betont Geschäftsführer Leif Henningsen. Die Produkte von Vishay Itzehoe kommen unter anderem in Geräten zur Getriebe- und Motorsteuerung zum Einsatz sowie in Batteriemanagementsystemen und verschiedenen Sensoranwendungen (Kamera, Radar, Auspuff).Standortvorteile entscheidendProjektleiter Otto Graf versichert, dass die neue Fabrik mit dem hohen Automatisierungsgrad zu den effizientesten Fabriken gehören wird, die er jemals gebaut hat. Mit seiner Erfahrung als Projektleiter, der bereits den Bau zahlreicher neuer Mikrochip-Fabriken verschiedener Unternehmen verantwortet hat, ist er zuversichtlich hinsichtlich der Effizienz und Qualität des Projekts. "In Itzehoe vereinen sich Fachwissen, Forschung, eine attraktive Umgebung im Großraum Hamburg und das Engagement unserer Mitarbeiter zu einer gewinnbringenden Einheit", unterstreicht Graf die Bedeutung des Standorts. Besonders beeindruckt ihn die "Handschlag-Mentalität" der Mitarbeitenden. "Sie werden später zu Recht behaupten können, die neue Fabrik und damit ihre eigene Zukunft mitgestaltet zu haben", so Graf.Auch Geschäftsführer Leif Henningsen betont, dass die hohe Fachkompetenz am Standort eine entscheidende Rolle spielt. Gleichzeitig erkennt er die Dringlichkeit, zusätzliches Personal einzustellen, um die Arbeitsbelastung angemessen zu verteilen. Bis zum Beginn der neuen Produktion plant Vishay, 150 neue Kolleginnen und Kollegen für hochwertige Arbeitsplätze mit verschiedenen technischen Qualifikationen einzustellen.Über Vishay Siliconix Itzehoe GmbHDie Vishay Siliconix Itzehoe GmbH ist Teil des Vishay Konzerns mit weltweit mehr als 20.000 Mitarbeitern und produziert seit über 25 Jahren Power-MOS-Transistoren. Über 500 Mitarbeitende entwickeln und stellen am Standort Itzehoe Halbleiterbauelemente für den Einsatz in der Automobil-, Industrie- und Unterhaltungselektronik her. Für Kunden aus der Automobilindustrie ist Vishay Itzehoe ein zuverlässiger und wichtiger Partner. Die Itzehoer Produkte werden unter anderem bei Start/Stopp-Generatoren, Systemen zur Motorsteuerung, Entertainment-Systemen und Anti-Blockier-Systemen angewendet.Pressekontakt:Maike HüttmannVishay Siliconix Itzehoe GmbHFraunhoferstr. 1, 25524 Itzehoetel. +49 (0)4821 174727mobil +49 (0)172 6131926maike.huettmann@vishay.comOriginal-Content von: Vishay Siliconix Itzehoe GmbH, übermittelt durch news aktuell