Chiphersteller TSMC setzt im vierten Quartal mehr um als erwartet

HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanische Chiphersteller TSMC hat im vierten Quartal mehr umgesetzt als erwartet. So belief sich der Umsatz auf 625,5 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 18,4 Mrd Euro) und damit auf Vorjahresniveau, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten im Vorfeld mit weniger Erlös für den weltweit größten Auftragsfertiger gerechnet. Dabei profitierte Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) von der Nachfrage nach Chips im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz seiner Kunden Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD ).

Dagegen entwickelte sich das Geschäft mit Smartphone- und Laptopchips weiter verhalten. Apple , einer der wichtigsten Kunden von TSMC, kämpft weiter mit Gegenwind bei seiner jüngsten iPhone-Generation, insbesondere in China, dem weltgrößten Mobilfunkmarkt. Dabei leidet Apple auch unter einem Verbot von Behörden und staatlicher Unternehmen, dessen Angestellte keine iPhones bei der Arbeit mehr nutzen sollen.

2023 sanken die Erlöse von TSMC insgesamt um 4,5 Prozent auf 2,16 Billionen Taiwan-Dollar. So hatten Elektronikhersteller und Chipzulieferer im vergangenen Jahr aufgrund einer geringeren Nachfrage mit überschüssigen Lagerbeständen zu kämpfen./nas/men/stk