Chip aus neuem Block: Apple wird wahrscheinlich das erste Unternehmen sein, das die neueste TSMC-Technologie in iPhones und Macs im nächsten Jahr einsetzt, so ein Bericht

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) wird wahrscheinlich das erste Unternehmen sein, das eine aktualisierte Version von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.’s (NYSE: TSM) neueste Chipherstellungstechnologie im nächsten Jahr einsetzen und plant, diese auch für einige seiner iPhones und Mac-Computer zu verwenden, berichtet Nikkei Asia unter Berufung auf Quellen. Der Chip: TSMC's N3E Chipmaking Technologie wird für die Massenproduktion des A17-Mobilprozessors, der sich derzeit in der Entwicklung befindet, verwendet werden, so der Bericht.… Hier weiterlesen