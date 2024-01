Chip-Revival in Sicht: ASML und STMicro vor dem Comeback

TSMCs optimistische Prognose löst weltweite Chip-Aktienrallye aus. SAP-Ergebnisse könnten Cloud-Ausgabentrends aufzeigen.

TSMC sorgt für Euphorie in der globalen Chip-Branche. Vorhersagen von SAP-Einnahmen können Aufschlüsse über Cloud-Ausgaben-Trends geben. Die Wolken scheinen sich für die globale Chip-Industrie aufzuhellen, nachdem ein Jahr von schwacher Nachfrage und geopolitischen Druck geprägt war.

Dies verspricht Erleichterung für ASML Holding NV und STMicroelectronics NV, die nächste Woche ihre Berichte veröffentlichen werden. Während eine bedeutende Erholung noch einige Zeit dauern könnte, könnte die optimistische Prognose von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. am Donnerstag ein Zeichen dafür sein, dass das Schlimmste der Abschwung überstanden ist.

Die zunehmende Nutzung von künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage an und mehr Chip-Fabriken werden in den nächsten zwei Jahren eröffnet, so der Analyst von Kepler Cheuvreux Ruben Devos. Die globalen Chip-Verkäufe stiegen im November zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr an.

Ein Update von SAP SE, einem Vorreiter der globalen Software-Industrie, wird auf Hinweise zu Unternehmensausgabentrends untersucht, während Berichte von Ericsson AB und Nokia Oyj beide Seiten der5G-Spaltung widerspiegeln werden, da einige Telekommunikationsunternehmen die Budgets für Netzwerkinvestitionen kürzen. Alle Augen werden auf das Umsatzupdate von LVMH SE gerichtet sein, um Anzeichen für eine allgemeine Abschwächung im Luxussektor zu erkennen, während Swedbank AB die Berichtssaison für nordische Banken Mitte der Woche eröffnet.

Auf dem Gebiet von Lebensmitteln und Getränken werden Associated British Foods Plc und Remy Cointreau Cointreau SA erwartet, ebenso wie der Schweizer Elektronikgeräte-Lieferant Logitech International SA und der Pharma-Wirkstoff-Hersteller Lonza Group AG.

Montag: Keine größeren Einnahmen von Bedeutung.

Dienstag: Die träge Ausgaben von Telekommunikationsunternehmen haben voraussichtlich das bereinigte Ebit von Ericsson (ERICB SS) im vierten Quartal um 20% gesenkt. Aber der Sieg gegen Nokia bei einem 14 Milliarden-Dollar-Vertrag von AT&T Inc. im Dezember sollte den mittelfristigen Aussichten einen dringend benötigten Schub geben, so BI. Anleger sind auch daran interessiert zu wissen, wer der neue Finanzchef wird, da der baldige Abgang von Carl Mellander bevorsteht.

Der Eigentümer von Primark, AB Foods (ABF LN), wird voraussichtlich ein Absinken des Wachstums im Einzelhandel bei unveränderten Währungen auf etwa 11% in seinem ersten Geschäftsquartal berichten. Das Wachstum am Ende des Zeitraums war wahrscheinlich noch langsamer, wie es den jüngsten Daten zu entnehmen ist, die zeigen, dass stationäre Geschäfte immer noch hinter dem Online-Handel zurückbleiben, so Citi.

Eine Erhöhung der Geschäftseröffnungen könnte helfen, mehr Kunden in ihre Flagship-Stores zu locken, wie BI sagt. Die Einführung neuer Spieleprodukte und die Nachfrage in der Weihnachtszeit waren wahrscheinlich nicht ausreichend, um den schwierigen Vorjahresvergleich bei Logitech (LOGN SW) auszugleichen, obwohl der Rückgang voraussichtlich um 2,1% verlangsamt ist.

Eine Stabilisierung in den kommenden Monaten würde einen Neubeginn unter der neuen CEO Hanneke Faber signalisieren, aber Werbungskosten und die auf Einzelhandel ausgerichtete Produktmischung könnten den Betriebsgewinn um mindestens50 Basispunkte verringern, so BI.

Mittwoch: Der Umsatzwachstum von ASML (ASML NV) dürfte im vierten Quartal auf knapp unter 8% zurückgegangen sein, trotz starker chinesischer Nachfrage vor den Exportkontrollen. Während die Umsätze in diesem Jahr eine Pause einlegen könnten, könnten sie 2025 wieder stark anziehen, da der Schlüsselkunde TSMC sein Portemonnaie öffnet, so BI.

ASML erhält laut Bloomberg-Daten etwa ein Drittel seiner Umsätze von dem taiwanesischen Halbleiterlieferanten. Die vierten Quartalsergebnisse von SAP (SAP GY) werden auf Hinweise auf das Unternehmensinteresse an Cloud-Verlagerungen untersucht werden. Achten Sie auf einen ersten Einblick in die Ziele für 2024, die eine moderate Verbesserung gegenüber 2023 zeigen sollten, sagt BI-Analyst Anurag Rana. SAP wird auch in diesem Jahr davon profitieren, dass Kunden ihre Software in die Cloud verlagern wollen, um Kosten zu senken, was dazu beiträgt, dass ihr Auftragsbestand über 20% bleibt.

Der Cloud-Umsatz wird voraussichtlich um mehr als 25% auf über 17 Milliarden Euro steigen. Der Nettozinsüberschuss von Swedbank (SWEDA SS) dürfte im letzten Quartal18% gestiegen sein, aber das ist nur etwa ein Drittel des Wachstums im vorherigen Quartal. Da die Leitzinsen weiter sinken werden, könnte 2024 noch mehr Druck auf die wichtigste Ertragskennzahl ausgeübt werden, so BI.

Selbst wenn die CET1-Quote der Bank weit über den regulatorischen Anforderungen bleibt, werden wahrscheinlich keine Aktienrückkäufe stattfinden, bis die Untersuchung gegen Geldwäsche abgeschlossen ist, voraussichtlich noch in diesem Jahr. Donnerstag: Die Prognose für 2024 von Nokia (NOKIA FH) wird das am meisten begehrte Element in ihrem vierten Quartalsbericht sein, nachdem das finnische Unternehmen ankündigte, dass es letztes Jahr die Ziele verfehlt hatte. Der Umsatzdruck hat sich in den letzten Monaten aufgebaut, da die Betreiber Investitionen in 5G-Technologie zurückgestellt haben.

Daher muss Nokia "ambitionierte" Kostensenkungen liefern, um die Investoren auf seiner Seite zu halten, so BI. Das organische Wachstum von LVMH für Mode und Lederwaren blieb wahrscheinlich auch im vierten Quartal um die 9%, aber Weine und Spirituosen konnten ihren Abschwung fortsetzen, da die Nachfrage nach dem Post-Covid-Boom weiter nachlässt.

Jegliche Steigerungen in diesem Jahr werden wahrscheinlich auf die zweite Hälfte gewichtet sein, und LVMH muss die höheren Lagerbestände in den ersten sechs Monaten genau verwalten, sagte Deborah Aitken von BI. Die hohe Exposition von STMicroelectronics gegenüber der Automobilindustrie sollte dazu beitragen, dass sie ihre Prognose erfüllen, der einzige Unternehmensbereich, von dem erwartet wird, dass er im vierten Quartal ein positives Wachstum zeigt, so die Konsensschätzungen.

Die negative Wirkung von US-Konkurrent Microchip Technology Inc. Anfang dieses Monats könnte übertrieben sein. Die Nachfrage nach Automobilchips bleibt robust, insbesondere für Elektrofahrzeuge, so Citi. Der Nettozinsertrag von Swedbank-Konkurrent SEB (SEBA SS) dürfte im vierten Quartal um mehr als 26% gestiegen sein - am meisten unter den nordischen Banken -, obwohl die Kosten voraussichtlich schneller als die Einnahmen gestiegen sind, so BI. Für das Jahr 2024 wird ein Wachstum des Nettozinsertrags von 2% bis 3% erwartet, da die Riksbank in den Lockerungsmodus geht, sagten die Analysten Mar'Yana Vartsaba und Philip Richards.

Freitag: Es wird erwartet, dass die organischen Verkäufe von Remy Cointreau’s (RCO FP) im dritten Quartal um 23 % gesunken sind, nachdem die schwache Nachfrage in den USA die französische Brennerei im Oktober gezwungen hatte, ihre Prognose für das Gesamtjahr zu senken.

Die Aktie, die sich seit Januar 2022 in einer Abwärtsspirale befindet, ist der größte Absteiger im Stoxx Europe 600 Food, Beverage and Tobacco Index in diesem Jahr.

