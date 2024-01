Chino Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Chino liegt der RSI bei 19,08, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 31,74 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für Chino ein Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien wird als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ergibt sich daher für Chino eine Gesamtbewertung von "Neutral" in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Chino aktuell bei 2145,49 JPY verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Abstand zum aktuellen Aktienkurs von 2364 JPY beträgt +10,18 Prozent. Auch das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage wird positiv bewertet, mit einer Differenz von +13,11 Prozent. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Chino eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Daher erhält Chino insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung von der Redaktion.