Chinney Kin Wing Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chinney Kin Wing liegt derzeit bei 3,09, was 94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bauwesen von 49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Aufgrund dieses niedrigen KGVs wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "günstig" eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" aufgrund der fehlenden Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Chinney Kin Wing.

In den letzten 12 Monaten erzielte Chinney Kin Wing eine Performance von 46,73 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche eine Outperformance von +48,07 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor lag die Rendite von Chinney Kin Wing um 48,14 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Chinney Kin Wing Aktie derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung des Signals als "Schlecht". Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 90, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Schlecht".