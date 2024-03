Chinney Investments Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI von Chinney Investments liegt bei 66,67, was als neutral bewertet wird. Der RSI25 beträgt 77, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Chinney Investments wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Diskussionen und Kommentare der letzten Wochen zeigten überwiegend neutrale Themen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Chinney Investments deuten auf eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine konstante Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Schlusskurs von 0,9 HKD deutlich darunter, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also für Chinney Investments eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz sowie der technischen Analyse.